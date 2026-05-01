Il presidente degli Stati Uniti ha messo in discussione l'autorità del Congresso di limitare le azioni militari, annunciando che continuerà a condurre operazioni senza richiedere ulteriori approvazioni. La Casa Bianca ha dichiarato che una tregua raggiunta in aprile ha azzerato le restrizioni stabilite dal War Powers Act, che scadono il primo maggio. La discussione riguarda quindi i poteri di comando in ambito militare e i limiti imposti dal legislatore.

? Cosa sapere Trump sfida il Congresso sul termine del War Powers Act fissato per il 1° maggio.. La Casa Bianca sostiene che la tregua di aprile abbia resettato i poteri bellici.. La scadenza del 1° maggio segna un punto di svolta cruciale per i poteri bellici della Casa Bianca, mentre l’amministrazione Trump sostiene che il cessate il fuoco iniziato ad aprile abbia interrotto il conteggio dei sessanta giorni previsto dal War Powers Act. Il dibattito negli Stati Uniti si è infiammato dopo che i senatori repubblicani hanno sollevato interrogativi sull’interpretazione della legge del 1973, la quale vincola le operazioni militari alla necessaria autorizzazione del Congresso dopo due mesi dall’inizio delle ostilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro USA su Iran: Trump sfida il Congresso sul potere bellico

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