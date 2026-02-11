Scontro tra un'auto e una moto in via Palizzi a Milano | grave un ragazzo di 18 anni

Un incidente grave si è verificato questa mattina in via Palizzi a Milano. Un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente, lasciando il ragazzo di 18 anni che viaggiava in moto in condizioni critiche. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per lui le condizioni sono apparse subito molto serie.

A Milano, un'automobile e una moto si sono scontrate tra loro. Un ragazzo di 18 anni è stato ricoverato in codice rosso perché è ferito gravemente.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Via Palizzi

Ultime notizie su Via Palizzi

