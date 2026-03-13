Scontro tra auto e furgone a Roma | morto l'autista l'altro conducente sottoposto ai test per alcol e droga

A Roma, in zona Mezzocammino, questa mattina si è verificato uno scontro tra un’auto e un furgone. Nell’incidente ha perso la vita l’autista di 87 anni, mentre l’altro conducente è stato sottoposto ai test per alcol e droga. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Tragedia in zona Mezzocammino a Roma, dove un 87enne è morto questa mattina nello scontro tra la sua auto e un furgone. L'altro conducente è stato sottoposto ai test per alcol e droga.