Scontro tra motociclette in ospedale un giovanissimo biker

Venerdì 1° maggio, alle 10:40, a Lodrone di Storo si è verificato un incidente tra due motociclette. Un ragazzo di 17 anni è rimasto coinvolto nello scontro e ha riportato ferite a un piede. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. Il giovane è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

L’allarme è scattato intorno alle 10:40 di venerdì 1° maggio a Lodrone di Storo quando un giovane biker di 17 anni è rimasto coinvolto in uno schianto tra due motociclette, restando ferito a un piede.Secondo quanto emerso i due motociclisti, coetanei, si sono scontrati mentre stavano percorrendo.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Il video dell'incidente mortale al circo di Sant'Anastasia

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