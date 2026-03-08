Scontro tra auto e moto | biker in ospedale

Nel pomeriggio di ieri, sabato 7 marzo, un incidente si è verificato a Pian dei Pradi, sull’altopiano della Vigolana, intorno alle 16. Un motociclista di 59 anni è rimasto coinvolto in uno scontro con un’auto, che ha reso necessario il suo trasporto in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, sabato 7 marzo, quando intorno alle 16 un motociclista 59enne è rimasto coinvolto in un brutto incidente a Pian dei Pradi, sull’altopiano della Vigolana. Secondo i primi riscontri, il biker è rimasto ferito a seguito dello scontro con una macchina; l’esatta dinamica del sinistro è ancora in corso di chiarimento. Subito sul posto i soccorsi medici, con l’arrivo dell’ambulanza e, successivamente, dell’elicottero di soccorso atterrato in un campo poco distante la zona dell’impatto, più precisamente in via Maso Pradi. Dopo le prime cure sul posto, il motociclista è stato portato all’ospedale Santa Chiara di Trento per tutte le cure del caso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

