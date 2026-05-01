Scontro tra Mini e Punto a Morrovalle | due feriti e code chilometriche

Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto il 30 aprile allo svincolo tra Morrovalle e Civitanova, quando una Mini e una Fiat Punto sono entrate in collisione. L’incidente ha provocato code di circa un chilometro nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’impatto.

? Cosa sapere Due conducenti feriti a Civitanova dopo l'urto tra Mini e Fiat Punto a Morrovalle.. L'incidente dello 30 aprile allo svincolo ha causato code di un chilometro.. Due conducenti sono finiti in ospedale a Civitanova ieri, 30 aprile, dopo un violento impatto tra una Mini e una Fiat Punto avvenuto poco prima delle ore 18:00 allo svincolo della superstrada di Morrovalle. Il sinistro si è verificato nel momento del rientro verso casa di molti lavoratori, trasformando l’uscita autostradale in un imbuto di metallo e code chilometriche. La dinamica vede coinvolta la Mini, che stava lasciando la superstrada per imboccare la direzione Trodica di Morrovalle, e la Fiat Punto, che procedeva lungo la carreggiata verso Monte San Giusto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro tra Mini e Punto a Morrovalle: due feriti e code chilometriche Notizie correlate Scontro tra mezzi pesanti in tangenziale: due feriti e codeUn incidente stradale lungo la tangenziale a Bologna causa code e la chiusura dello svincolo ‘5’ Quartiere Lame, all'altezza della Pescarola. Leggi anche: Incidente sulla Statale 16 a Bari, schianto tra due vetture. Traffico in tilt e code chilometriche Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scontro sulla Mottaziana tra due auto, due feriti; Scontro tra una minicar e una moto sul lungomare nord, centauro finisce in ospedale [FOTO]; Scontro tra tre veicoli a Corpolò. Tre feriti in ospedale; L’industria editoriale e le sue crisi. Scontro tra una minicar e una moto sul lungomare nord, centauro finisce in ospedale [FOTO]È di un centuaro ferito e trasportato in ospedale il bilancio di un incidente stradale che si è verificato in viale della Riviera a Pescara nel pomeriggio di sabato 25 aprile. A scontrarsi, per cause ... ilpescara.it Si scontrano in auto all'incrocio di via Pepe: in due finiscono in ospedale [FOTO]L'incidente è avvenuto la sera del 23 aprile. In fase di ricostruzione l'esatta dinamica dell'incidente che è avvenuto nel punto in cui la strada diventa a doppio senso ... ilpescara.it Scontro a fuoco, ieri sera a ridosso della mezzanotte, in via Francesco Saverio Correra, a Napoli. Durante la sparatoria, due ragazze di 23 e 24 anni, che stavano verosimilmente passeggiando in strada, sono state colpite accidentalmente alle gambe. Entramb - facebook.com facebook