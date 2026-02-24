Incidente sulla provinciale 49 | due feriti in scontro frontale

Un frontale sulla provinciale 49 ha coinvolto due auto e ha causato il ferimento di due persone. La collisione si è verificata questa mattina, probabilmente a causa di un sorpasso azzardato. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi di rito. La dinamica dell’incidente resta da chiarire.

Un impatto violento sulla provinciale 49: i dettagli dell'incidente. La strada provinciale 49, arteria vitale che taglia Sala Consilina, è stata teatro di un incidente che ha coinvolto due veicoli. Il furgone e l'auto si sono scontrati frontalmente nella prima mattinata di oggi, con un impatto così violento da lasciare due occupanti dell'auto feriti. Le condizioni dei feriti, trasportati all'ospedale Luigi Curto di Polla, non destano preoccupazioni, ma l'incidente solleva domande sulla sicurezza di questa strada. Gli agenti della Polizia locale di Sala Consilina sono ancora al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.