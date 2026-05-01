Scontro fra due auto a Besana in Brianza | un morto e un ferito grave

Nel tardo pomeriggio di oggi, 1 maggio, a Besana in Brianza, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente che ha causato un morto e un ferito grave. L’incidente si è verificato in modo violento, ma le cause precise non sono ancora state determinate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

Nel tardo pomeriggio di oggi, 1 maggio, due auto si sono scontrate violentemente a Besana, in Brianza, per ragione ancora da accertare. Ad avere la peggio un uomo, di 43 anni circa, che ha perso la vita sul posto. Un altro uomo invece è rimasto ferito gravemente.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Besana Brianza, terribile scontro tra auto: un morto e un feritoBesana Brianza (Monza e Brianza), 1 maggio 2026 – Drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, Primo Maggio 2026. Besana Brianza, terribile scontro tra auto: un mortoBesana Brianza (Monza e Brianza), 1 maggio 2026 – Drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, Primo Maggio 2026. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scontro fra due auto a Roccavione; Due feriti nello scontro tra due auto; Scontro tra due auto nella notte: sei giovani finiscono in ospedale; Scontro frontale tra due auto, un mezzo nel fossato: gravissima una 32enne. Autostrada A11: scontro fra auto sulla Lucca-Viareggio. 4 feriti, due gravissimi. Traffico in tiltGrave incidente stradale sull'A11 Lucca-Viareggio nel pomeriggio di oggi, 1° maggio 2026, in prossimita' del viadotto La Gulfa, a Massarosa ... firenzepost.it Incidente stradale: scontro tra un camion e un'auto in A1 a Frosinone, muore 52enneScontro mortale nella mattinata lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto tra i caselli di Anagni e Ferentino. Nello schianto è morta una persone e un'altra è rimasta gravemente ferita ... rainews.it LO SCONTRO: https://shorturl.at/EyvH6 - facebook.com facebook