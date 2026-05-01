Scontro a fuoco in strada a Napoli ferite due ragazze di 23 e 24 anni

Due ragazze di 23 e 24 anni sono state ferite alle gambe durante uno scontro a fuoco avvenuto in strada a Napoli. L’incidente si è verificato lungo una via cittadina, dove i colpi di arma da fuoco sono stati esplosi. Le due giovani sono state assistite sul posto e trasportate in ospedale. La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica dei fatti.

(Adnkronos) – Scontro a fuoco in strada a Napoli, sulla traiettoria dei proiettili finiscono per errore due ragazze, rimaste ferite alle gambe. È accaduto, a ridosso della mezzanotte, quando alcuni sconosciuti avrebbero ingaggiato uno scontro a fuoco in via Francesco Saverio Correra. Durante la sparatoria, due ragazze di 23 e 24 anni che stavano passeggiando in strada sarebbero state colpite accidentalmente alle gambe. Soccorse dal personale del 118, sono state trasportate al pronto soccorso dell’Ospedale Cto. Dalla coscia sinistra della 24enne i medici hanno estratto un’ogiva. Sul posto e poi in ospedale sono intervenuti i carabinieri della compagnia Centro e, per i rilievi, quelli della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Napoli.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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