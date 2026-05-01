scontro a fuoco a napoli ferite alle gambe due ragazze che passeggiavano

Ieri sera a Napoli, in via Francesco Saverio Correra, si è verificato uno scontro a fuoco poco prima della mezzanotte. Durante l’incidente, due ragazze di 23 e 24 anni sono state ferite alle gambe. Le giovani, che probabilmente si trovavano a passeggiare nella zona, sono state colpite accidentalmente dai proiettili. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso.

Scontro a fuoco, ieri sera a ridosso della mezzanotte, in via Francesco Saverio Correra, a Napoli. Durante la sparatoria, due ragazze di 23 e 24 anni, che stavano verosimilmente passeggiando in strada, sono state colpite accidentalmente alle gambe. Soccorse dal personale del 118, le ragazze entrambe napoletane ed incensurate, sono state trasportate al pronto soccorso dell’Ospedale Cto. La 23enne è ancora ricoverata mentre l'altra ragazza, dalla quale è stata estratta un’ogiva dalla gamba, è stata ritenuta guaribile in venti giorni. Sul posto e poi in ospedale sono intervenuti i carabinieri della compagnia Centro e, per i rilievi, quelli della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Napoli.🔗 Leggi su Feedpress.me

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