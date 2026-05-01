Durante il corteo del 1 maggio a Torino, gruppi di antagonisti e forze dell'ordine si sono scontrati davanti all’ex Askatasuna. La polizia ha risposto alle provocazioni con l’uso di idranti, mentre i manifestanti hanno reagito con lanci di oggetti. La situazione si è protratta per alcuni minuti, con scene di tensione che hanno portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine. Non sono stati segnalati feriti gravi o arresti in questa fase.

Scontri al corteo del 1 Maggio a Torino davanti all’ex centro sociale Askatasuna. Gli antagonisti hanno tentato di raggiungere la palazzina sgomberata a dicembre, trovando il blocco delle forze dell’ordine. Tra cariche, idranti, bottiglie e lacrimogeni, il quartiere Vanchiglia è rimasto paralizzato per ore. Corteo del 1 maggio, tensione a Torino Le tensioni hanno avuto luogo nel quartiere Vanchiglia, a Torino, nel corso del corteo per il 1 maggio. Manifestanti antagonisti e forze dell’ordine si sono resi protagonisti di alcuni scontri davanti all’ex centro sociale Askatasuna, sgomberato lo scorso dicembre dopo oltre trent’anni di occupazione. La situazione è degenerata lungo corso Regina Margherita, all’altezza del civico 47, storico indirizzo del centro sociale torinese.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scontri al corteo del 1 maggio a Torino davanti all'ex Askatasuna, la polizia risponde alla carica con idranti

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