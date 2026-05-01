Primo Maggio a Torino scontri tra il corteo degli antagonisti e polizia

A Torino, il corteo degli antagonisti che si stava svolgendo in corso Regina Margherita ha registrato momenti di tensione tra i manifestanti, circa un migliaio, e le forze dell’ordine in tenuta antisommossa. Dopo aver raggiunto la zona, i partecipanti sono entrati in contatto con gli agenti, portando a scontri che hanno caratterizzato il primo maggio nella città.

Momenti di tensione al corteo degli antagonisti in corso a Torino. I manifestanti, circa un migliaio, arrivati in corso Regina Margherita, sono arrivati al contatto con la polizia in tenuta antisommossa. Gli agenti hanno allontanato gli attivisti, diretti al centro sociale Askatasuna, con gli idranti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Primo Maggio, a Torino scontri tra il corteo degli antagonisti e polizia Primo Maggio, a Torino scontri tra corteo antagonisti e polizia: gli agenti usano gli idranti Notizie correlate Primo Maggio di “lotta”, antagonisti in piazza a Torino. Scontri con la poliziaPrimo Maggio ad alta tensione a Torino, dove fin dalle prime ore del mattino gli antagonisti si sono presentati in piazza per un corteo annunciato... Primo Maggio di “lotta”, antagonisti in piazza a Torino. Scontri con la polizia, bottiglie di vetro sui repartiPrimo Maggio ad alta tensione a Torino, dove fin dalle prime ore del mattino gli antagonisti si sono presentati in piazza per un corteo annunciato... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Corteo del 1° maggio; 1° maggio, Festa del Lavoro: cosa fare a Torino; Torino, cosa fare il 1 maggio: eventi e concerti per la Festa dei lavoratori dal corteo in centro alla giornata di Star Wars; Corteo del Primo Maggio 2026 a Torino: oltre 10mila persone in piazza per il lavoro dignitoso. Gli autonomi si staccano dal corteo del Primo Maggio a Torino, scontri con la polizia davanti all’ex centro sociale AskatasunaGli autonomi si staccano dal corteo del Primo Maggio a Torino e tentano di raggiungere l'ex centro sociale Askatasuna: cariche e idranti dalle forze dell'ordine ... ilfattoquotidiano.it Corteo del primo maggio di Torino. Il sindaco Lo Russo Oggi scegliamo da che parte stareDignitoso è il lavoro che rispetta la persona, che offre prospettiva così il segretario generale della Cisl Torino-Canavese, Giuseppe Filippone, sfilando al corteo del Primo Maggio 2026 ... rainews.it Il Mattino. . Lo spezzone di autonomi che si è staccato dal corteo del Primo Maggio a Torino ha tentato di sfondare il cordone di forze dell’ordine davanti all’ex Askatasuna occupata, in corso Regina Margherita. Gli antagonisti sono andati a colpire gli scudi dell - facebook.com facebook Primo Maggio, gruppo di autonomi a Torino contro le forze dell'ordine, carica in risposta. Gli scontri in corso Regina Margherita, davanti all'Askatasuna - #ANSA ansa.it/sito/notizie/e… x.com