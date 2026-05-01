Sconfitta fatale contro il Lecce | il Pisa retrocede matematicamente in Serie B

Il Pisa ha perso 1-2 contro il Lecce, un risultato che ha portato alla retrocessione matematica in Serie B. La partita si è conclusa con questa sconfitta, che ha fatto sì che i toscani abbiano ancora tre giornate di campionato da disputare prima di terminare la stagione. La sconfitta ha determinato la perdita della possibilità di mantenere la categoria in questa stagione.

PISA – L’epilogo più amaro si materializza al termine della sfida contro il Lecce: la sconfitta per 1-2 condanna il Pisa alla matematica retrocessione in Serie B con ben tre giornate di anticipo rispetto alla naturale conclusione del campionato. Una gara in cui la formazione toscana ha cercato a più riprese di mantenere vive le proprie speranze, pagando tuttavia a caro prezzo le disattenzioni difensive e la grave imprecisione sotto porta contro un avversario rivelatosi letale e concreto nelle ripartenze a campo aperto. L’incontro si apre su ritmi immediatamente vivaci. Sono gli ospiti a farsi vedere per primi al 4? con Banda, abile a saltare Canestrelli al limite dell’area per poi impegnare l’estremo difensore Semper.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Sconfitta fatale contro il Lecce: il Pisa retrocede matematicamente in Serie B Notizie correlate Il Pisa è matematicamente retrocesso in Serie B: la vittoria del Lecce condanna anche il VeronaIl Pisa è matematicamente retrocesso in Serie B dopo la sconfitta contro il Lecce nell'anticipo della 35ª giornata di Serie A. Grottazzolina retrocede matematicamente a Trento, ma con un punto d'orgoglioNel confronto di regular season tra itas trentino e yuasa battery grottazzolina, la partita si è decisa al tie-break, regalando ai padroni di casa... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rimonta fatale per la Vibonese: sconfitta pesante contro la Nuova Igea Virtus; Il Chelsea esonera Liam Rosenior, fatale il ko contro il Brighton: il successore; Aquila, le pagelle del pesante ko di Napoli: Jogela, Battle e Cancellieri da 4, si salva Bayehe; Montespaccato, niente da fare: retrocessione dopo appena un anno. Fenerbahce, esonerato Tedesco: fatale il derby perso con il GalaÈ finita nel peggiore dei modi l’avventura di Domenico Tedesco sulla panchina del Fenerbahce. La pesante sconfitta nel derby contro il ... europacalcio.it Pro Patria, è retrocessione: contro l’Arzignano finisce il sogno professionisticoSconfitta fatale allo Speroni contro l’Arzignano Valchiampo: i tigrotti salutano la Serie C con una giornata d’anticipo ... laprovinciadivarese.it L'Urawa Red Diamonds non ha voluto più aspettare la fine della stagione: annunciato ufficialmente il termine del rapporto con Maciej Skorza. Fatale per il tecnico polacco la sconfitta contro lo Yokohama F. Marinos, la settima consecutiva. Al suo posto fino al te - facebook.com facebook Il Fenerbahce esonera l’allenatore Domenico Tedesco dopo la sconfitta nel derby contro il Galatasaray x.com