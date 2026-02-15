Grottazzolina retrocede matematicamente a Trento ma con un punto d' orgoglio

L’Itas Trentino ha battuto la Yuasa Battery Grottazzolina al tie-break, causando la retrocessione matematica della squadra marchigiana. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-2, portando i trentini a conquistare i tre punti in palio e confermando la loro posizione in classifica. Grottazzolina, invece, ha disputato una buona prestazione, anche se non è bastata per evitare la retrocessione.

Nel confronto di regular season tra itas trentino e yuasa battery grottazzolina, la partita si è decisa al tie-break, regalando ai padroni di casa una vittoria determinante per l’accesso alle posizioni di vertice. un match articolato, vivace e incerto fino agli ultimi scambi, con un andamento alternato che ha visto i marchigiani concedere poco in battuta e muro, ma cedere nel momento decisivo. la formazione di casa ha schierato sbertoli al palleggio, gabi garcia fernandez opposto, bristot e ramon in banda, bartha e torwie centrali, laurenzano libero. grottazzolina ha risposto con falaschi regista, tatarov opposto, fedrizzi e magalini in banda, stankovic e pellacani centrali, marchisio libero. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Gas Sales Bluenergy Piacenza interrompe a Trento la sua serie di cinque vittorie consecutive in campionato.