Gorino piange Bruno Osti pescatore scomparso | ritrovato il corpo in mare dopo due settimane di ricerche

Il mare di Gorino ha restituito il corpo di Bruno Osti, il pescatore di 47 anni scomparso il 27 gennaio scorso. La sua barca era stata trovata vuota due settimane fa, senza tracce di lui. Le ricerche degli uomini in divisa e dei volontari si sono concluse con il ritrovamento nel pomeriggio di ieri, a circa tre miglia dalla costa. Il mare ha portato a riva il suo corpo, lasciando la comunità in lutto.

Il Mare Restituisce un Pescatore: Gorino nel Lutto per Bruno Osti. Il mare di Gorino ha restituito il corpo di Bruno Osti, 47 anni, pescatore locale scomparso il 27 gennaio. Ritrovato impigliato in una nassa, il tragico epilogo di una ricerca durata due settimane getta nello sconforto l’intera comunità e riapre il dibattito sulla sicurezza in mare per chi vive di pesca. Una Scomparsa Silenziosa e una Ricerca Angosciante. L’allarme era scattato quando Bruno Osti non era rientrato in porto dopo una notte di lavoro in mare. La sua imbarcazione era uscita per recuperare le reti, nonostante le condizioni meteorologiche già avverse lungo la costa.🔗 Leggi su Ameve.eu

