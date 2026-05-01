Scomparso da un mese a Bari corpo ritrovato oggi in un negozio

Un uomo di 68 anni, residente a Carbonara di Bari, scomparso circa un mese fa, è stato ritrovato morto oggi in un negozio della zona. La polizia ha scoperto il suo corpo senza vita durante un sopralluogo nel locale, che si trovava chiuso al pubblico. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del decesso, senza ancora fornire dettagli aggiuntivi.

(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo di 68 anni, di Carbonara di Bari, del quale era stata denunciata la scomparsa tre settimane fa, è stato ritrovato poco prima di mezzogiorno dai carabinieri della Compagnia 'San Paolo' all'interno di un esercizio commerciale dello stesso quartiere alla periferia del capoluogo pugliese. Sono in corso gli accertamenti da parte dei militari, coordinati dalla Procura della Repubblica. Sul posto è intervenuta anche la sezione investigazioni scientifiche del Comando Provinciale dell'Arma. L'uomo si sarebbe allontanato il 31 marzo. Alcuni giorni dopo i parenti hanno diramato un appello per la sua ricerca tramite i social.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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