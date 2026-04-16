Ritrovato nell' Adda il corpo senza vita del giovane scomparso da Mezzago

Il corpo senza vita di un giovane di 27 anni è stato rinvenuto nelle acque del fiume Adda, a Paderno d'Adda. La scomparsa si era verificata alcuni giorni fa nel comune di Mezzago. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del decesso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per le operazioni di recupero e i rilievi del caso.

E' stato purtroppo trovato morto nelle acque del fiume Adda a Paderno d'Adda il giovane di soli 27 anni scomparso nei giorni scorsi da Mezzago. Si tratta di Fabio Locatelli, del quale si erano perse le tracce il 10 aprile. A darne l'annuncio via social era stata la popolare trasmissione “Chi l’ha.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Ripescato nell'Adda il corpo di Fabio Locatelli. Era scomparso di casa a MezzagoMezzago (Monza e Brianza), 15 aprile 2026 – La speranza di ritrovarlo vivo si era ridotta al lumicino, ma oggi pomeriggio l’ultimo barlume si è... Scomparso da due settimane, ritrovato senza vita il corpo del 47enne Bruno OstiIl corpo di Bruno Osti, pescatore 47enne di Gorino (Ferrara), è stato ritrovato dopo quasi due settimane dalla sua scomparsa, avvenuta nella notte... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ritrovato nell'Adda il corpo senza vita del giovane scomparso da Mezzago; Paderno. Ritrovato senza vita nell’Adda il 27enne scomparso da Mezzago; Il cadavere ritrovato nell'Adda a Suisio; Po, Adda e Oglio: 44 cadaveri senza nome. Ritrovato nell'Adda il corpo senza vita del giovane scomparso da MezzagoMercoledì le ricerche si sono concentrate in forze nella zona del ponte San Michele, a Paderno. Del 27enne Fabio Locatelli non si avevano più notizie dal 10 aprile ... leccotoday.it Paderno. Ritrovato senza vita nell’Adda il 27enne scomparso da MezzagoNella giornata di oggi le ricerche di Fabio Locatelli si erano spostate nella zona del Ponte San Michele Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco e messo a disposizione alle a ... lecconotizie.com CRONACA - Paderno. Ritrovato senza vita nell’Adda il 27enne scomparso da Mezzago https://lecconotizie.com/cronaca/merate-cronaca/paderno-dadda-ritrovato-senza-vita-nelladda-il-27enne-scomparso-da-mezzago/ - facebook.com facebook