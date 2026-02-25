Ritrovato l’uomo scomparso a Benevento | sta bene

È stato ritrovato l’uomo di 50 anni di cui non si avevano più notizie dalla serata di ieri a Benevento. Fortunatamente le sue condizioni sono buone. La geolocalizzazione del cellulare aveva indirizzato le ricerche verso il Parco Cellarulo, dove nelle ultime ore si erano concentrate le operazioni coordinate dalla Prefettura con il coinvolgimento di Vigili del Fuoco, Carabinieri e Protezione Civile. In un primo momento le ricerche si erano estese anche nell’area del Rione Ferrovia, della Stazione Centrale, della contrada Pantano e nelle zone alle pendici del Taburno, in direzione di Fragneto Monforte. Secondo quanto emerso, l’uomo si trovava al lavoro. La vicenda si chiude dunque con un esito positivo dopo ore di apprensione per familiari e conoscenti. Blitz dei NAS in Campania: supermercato chiuso, carenze igieniche nelle celle. San Giovanni Bosco, l’ombra del clan Contini sull’ospedale: arresti e accuse. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Scomparso ad Agropoli: Luigi ritrovato a Salerno, sta beneDopo cinque giorni di ricerche, Luigi Marchesani di Agropoli è stato ritrovato a Salerno.

Ritrovato a Milano Diego Baroni, il 14enne scomparso: sta beneDiego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto scomparso dal 12 gennaio, è stato ritrovato a Milano nella mattinata di lunedì.

Temi più discussi: Era scomparso un mese fa: trovato senza vita in un torrente a Domaso il corpo di Eugenio Gusmaroli; Anziano scomparso a Zeme: trovato vicino a un fosso; Trovato morto Eugenio Gusmeroli: lo si cercava da 40 giorni; Giovanni Moscatelli, scomparso da Tarquinia e trovato morto nel mare di Olbia.

Monte Castello, ritrovato senza vita l’uomo scomparso a GargnanoSi sono concluse nel modo più drammatico le ricerche avviate nella serata del 24 febbraio nell’area del Monte Castello, nel territorio comunale di ... bsnews.it

Tragedia del Ponte Romano a Capua, ritrovato il corpo dell’uomo scomparso nel VolturnoRitrovato questa mattina a Santa Maria la Fossa il corpo del 75enne che si era lanciato nel Volturno dal Ponte Romano di Capua il 17 febbraio. I Vigili del Fuoco hanno recuperato la salma ... casertaweb.com

È stato ritrovato e sta bene l'uomo di circa 50 anni di Sant’Angelo a Cupolo scomparso da ieri pomeriggio. A breve servizio e intervista ad Aniello Petito Rappresentante Protezione Civile di Benevento. - facebook.com facebook