Le quote sulle scommesse della Premier vedono la leader al 47%, con circa 2.170 dollari puntati. Tra gli altri, Vannacci e Salis si contendono le posizioni con volumi di puntate che variano tra 681 e 974 dollari. La piattaforma Polymarket registra queste cifre mentre gli scommettitori analizzano le possibilità di ciascun candidato.

? Cosa sapere Su Polymarket la quota per Giorgia Meloni sale al 47% con 2.170 dollari scommessi.. Vannacci e Salis sfidano i leader con volumi di puntate tra 681 e 974 dollari.. Il 21 aprile scorso è stata attivata su Polymarket una serie di scommesse riguardanti la successione alla Presidenza del Consiglio, con le quote di Giorgia Meloni che questa mattina segnano un 47% dopo aver toccato il 42% all’apertura del mercato. Mentre le piazze italiane celebrano la ricorrenza del primo maggio, con i leader politici impegnati in una gestione comunicativa fatta di post e immagini sui social per intercettare l’emotività dei propri elettori, un fenomeno digitale sta tracciando traiettorie diverse.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scommesse Premier: Meloni guida le quote, Vannacci e Salis sfidano

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