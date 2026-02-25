esplosione di insulti a sfondo razziale in premier e non solo la causa sono le scommesse online

In Premier League undici club su venti sono sponsorizzati da aziende di scommesse. Recentemente anche il tennista Mattia Bellucci ha ricevuto insulti social per una partita persa. A sports enthusiast holds a betting slip at a sports betting shop in July 15, 2019 in Nairobi. Kenya's Betting Control and Licence Board announced sweeping restrictions in May 2019, on gambling advertisements, including outright bans on celebrity endorsements and social media promotions, in a blow to the fast-growing gambling industry in East Africa. (Photo by SIMON MAINA AFP) Negli ultimi mesi, diversi calciatori di Premier League, tra cui Tolu Arokodare del Wolverhampton, Wesley Fofana del Chelsea, Hannibal Mejbri del Burnley e Romaine Mundle del Sunderland, sono stati bersaglio di messaggi a sfondo razziale sui social spesso collegati a scommesse perse. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

