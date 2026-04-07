Sclerosi multipla | 8 posti per il Servizio Civile a Catanzaro

A Catanzaro, la sezione locale dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla ha aperto otto posti per il Servizio Civile Universale. Il progetto mira a coinvolgere i giovani in attività dedicate alle persone con sclerosi multipla e a favorire l’inclusione sociale. Le posizioni sono rivolte a chi desidera dedicarsi al sostegno e alla promozione dei diritti delle persone affette dalla malattia.

La sezione AISM di Catanzaro Lamezia Terme mette a disposizione 8 posizioni per il Servizio Civile Universale, con l’obiettivo di integrare giovani nel sociale e promuovere i diritti delle persone con sclerosi multipla. L’iniziativa si articola attraverso due percorsi distinti, denominati Comunità inclusiva e Costruiamo il futuro. Entrambi i progetti mirano a diffondere una consapevolezza più profonda sulla disabilità all’interno del territorio, puntando a migliorare concretamente l’esistenza di chi convive con patologie correlate o con la sclerosi multipla. Tra le otto opportunità totali, l’associazione ha previsto una riserva specifica: due posti sono destinati esclusivamente a individui che soffrono di sclerosi multipla, garantendo così un accesso prioritario a chi vive direttamente la condizione trattata dai progetti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sclerosi multipla: 8 posti per il Servizio Civile a Catanzaro Sclerosi multipla: nuovo servizio dolore con agopuntura in Valle d’AostaUn nuovo servizio di gestione del dolore è operativo presso l’USL della Valle d’Aosta, dedicato specificamente ai pazienti con diagnosi di sclerosi... Leggi anche: Genitorialità e sclerosi multipla: a Roma un incontro per il futuro Si parla di: Servizio Civile Universale: 8 posti disponibili presso la sezione AISM di Catanzaro Lamezia Terme. Servizio Civile Universale: 8 posti disponibili presso la sezione AISM di Catanzaro Lamezia TermeI progetti attivi sono due: Costruiamo il futuro e Comunità inclusiva, finalizzati a promuovere nei territori una nuova cultura della disabilità ... catanzaroinforma.it Servizio Civile, un anno per fare la differenza a fianco di persone con sclerosi multiplaROMA – C’è tempo fino alle ore 14 dell’8 aprile prossimo per candidarsi al nuovo Bando di Servizio Civile Universale, che mette a disposizione 65.964 posti per operatori volontari da impiegare in ... repubblica.it