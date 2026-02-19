A Roma, sabato 22 febbraio 2026, si terrà un incontro gratuito dedicato alla genitorialità e alla sclerosi multipla. La causa è l’aumento di famiglie coinvolte da questa malattia, che desiderano affrontare il futuro con maggiore sicurezza. Durante l’evento, esperti spiegheranno come gestire le sfide quotidiane e mantenere una relazione serena con i figli. La partecipazione è aperta a tutti i genitori e caregiver interessati a conoscere strumenti pratici. L’appuntamento si svolgerà alle ore 17 in una sala nel centro della città.

Cosa: Evento informativo gratuito Genitorialità e SM: consapevolezza e possibilità. Dove e Quando: Sabato 22 febbraio 2026, dalle 17.00 alle 20.00, presso Monk (Via Giuseppe Mirri, 35), Roma. Perché: Per offrire ai giovani under 40 strumenti concreti e supporto medico-scientifico sulla pianificazione familiare in presenza di patologie croniche. +3 Ricevere una diagnosi di sclerosi multipla (SM), o di patologie correlate come NMOSD e MOGAD, rappresenta un momento di profonda rottura nel percorso di vita di una persona. Spesso questo evento si verifica in una fascia d’età compresa tra i 20 e i 40 anni, proprio quando i progetti personali, lavorativi e, soprattutto, familiari iniziano a prendere forma. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Genitorialità e sclerosi multipla: a Roma un incontro per il futuro

