Sciopero 1° maggio 2026 a Roma | metro bus e treni funzionano regolarmente

Venerdì 1° maggio 2026, in occasione della Festa dei Lavoratori, i mezzi di trasporto pubblico a Roma funzionano senza interruzioni. La metro, gli autobus e i treni circolano regolarmente e sono garantiti i servizi previsti per questa giornata. Non sono stati segnalati scioperi o sospensioni del servizio nelle ore di punta. La circolazione dei mezzi avviene secondo gli orari usuali.

Venerdì 1° maggio 2026 per la Festa dei Lavoratori i mezzi di trasporto a Roma prestranno regolare servizio. Lo sciopero generale nazionale non riguarda il settore dei trasporti: bus, metro, tram e treni non subiranno ritardi, cancellazioni o modifiche.🔗 Leggi su Fanpage.it

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