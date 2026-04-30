Roma Concertone del 1° Maggio | bus deviati e metro fino all’1,30

Il 1° maggio a Roma si terrà il tradizionale Concertone in piazza San Giovanni in Laterano, con inizio previsto alle 15. La manifestazione, che rappresenta il più grande evento musicale gratuito in Europa, coinvolgerà un vasto pubblico e si protrarrà fino a tarda sera. Per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico, le autorità hanno disposto deviazioni dei bus e un'estensione dell’orario della metropolitana fino alle 1,30 del mattino.

Roma, 30 aprile 2026 – In arrivo il tradizionale Concertone del 1° maggio, il più grande evento gratuito di musica dal vivo in Europa, in programma nella Piazza di San Giovanni in Laterano dalle ore 15. Tra gli artisti presenti, i Litfiba e Geolier, Madame e Sayf. Promosso da Cgil, Cisl e Uil per celebrare i diritti dei lavoratori e organizzato da iCompany, il Concertone edizione 2026 sarà dedicato al tema ‘ Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale ‘. PIANO MOBILITÀ. Dalle 14 di giovedì 30 aprile scattano i divieti nelle strade vicine a piazza San Giovanni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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