Il Gabibbo è stato aggredito a Milano mentre lavorava per documentare il problema del salto del tornello sulla metro. La causa dell’aggressione è stata un tentativo di impedire le riprese da parte di un giovane, che lo ha spintonato e buttato a terra. È la prima volta in 36 anni che il personaggio si trova in una situazione simile, e un video dell’incidente sta facendo il giro dei social. La scena si è svolta davanti a numerosi passeggeri, alcuni dei quali hanno assistito impotenti.

Durante il servizio, mentre documentava il fenomeno del salto del tornello, il Gabibbo è stato aggredito da un ragazzo. Quando il pupazzo ha provato a chiedere spiegazioni, il giovane – visibilmente infastidito – lo ha spintonato facendolo cadere a terra più volte in strada, arrivando persino a sott. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Milano, Gabibbo aggredito durante servizio su salto del tornello in metro: spintonanto e buttato a terra, 1ª volta in 36 anni - VIDEO

Approfondimenti su milano gabibbo

Questa mattina a Milano, il pupazzone rosso di Striscia la Notizia è stato spintonato e buttato a terra durante una scena di strada.

Il Gabibbo è stato colpito e fatto cadere a terra a Milano durante una diretta di ‘Striscia la Notizia’, quando un uomo si è scagliato contro di lui in modo improvviso e senza preavviso, probabilmente per motivi legati alla tensione accumulata nel corso della registrazione.

Ultime notizie su milano gabibbo

Argomenti discussi: Milano, aggredito il Gabibbo: E' la prima volta in 36 anni di Striscia la notizia; Perché il Gabibbo è stato aggredito e picchiato a Milano; Belandi, hanno picchiato il Gabibbo!; Tapiro di Striscia La Notizia a Carlo Conti, Al Bano presta la voce al Gabibbo e viene aggredito: le anticipazioni.

Perché il Gabibbo è stato aggredito e picchiato a MilanoPrima i furbetti del parcheggio che lasciano auto e moto in sosta sui posti riservati ai disabili, poi la battaglia contro chi non paga il biglietto in metropolitana. Ed è stato proprio a Milano che ... milanotoday.it

Perché il Gabibbo è stato aggredito a Milano?/ La verità a Striscia la notiziaLa verità sull'aggressione subita dal Gabibbo a Milano durante la realizzazione di un servizio per Striscia la notizia. ilsussidiario.net

Il Gabibbo è stato malmenato per la prima volta in 36 anni di gloriosa carriera. L'episodio a Milano, dove il famoso pupazzone rosso è stato inviato per realizzare un servizio su due battaglie che Striscia porta avanti da tempo: quelle su chi occupa indebitament - facebook.com facebook

È stato picchiato il #gabibbo di @Striscia dentro c'è #albanocarrisi che già nel 2019 era stato il ripieno del #pupazzo #striscialanotizia Trovate la storia del gabibbo dal 1990 al 2024 nel libro @PupazziStory di #lucalomi autore #tv #televisione #milano #sc x.com