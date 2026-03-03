Vietnam l’orso della luna Sen vede il cielo per la prima volta dopo 27 anni di prigionia in una fattoria della bile

Un orso chiamato Sen, che ha trascorso 27 anni in una gabbia minuscola in una fattoria della bile in Vietnam, ha visto il cielo per la prima volta dopo tutto questo tempo. Quando era ancora un cucciolo, è stato prelevato dal suo habitat naturale e portato in quella struttura, rimanendo confinato senza mai avere la possibilità di uscire.

Quando era solo un cucciolo, Sen è stato strappato dal suo habitat naturale in Vietnam: la sua destinazione è stata una fattoria della bile, dove ha trascorso 27 anni della sua vita rinchiuso in una gabbia minuscola, senza mai vedere il cielo sopra la sua testa. Sen è un orso della luna, i cui esemplari nel Sud Est Asiatico vengono spesso rinchiusi in gabbie strettissime allo scopo di estrarne la bile, utilizzata nella medicina tradizionale cinese. Per quasi tre decenni, questo animale ha conosciuto solo le sbarre della sua prigione, privato di tutto ciò che rende un orso veramente tale: lo spazio per muoversi, la possibilità di esplorare, il contatto con i suoi simili e persino la vista del cielo.