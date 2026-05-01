Scicli omicidio Ottaviano | udienza per i 3 indagati il 25 giugno

Il prossimo 25 giugno si terrà a Ragusa l'udienza preliminare relativa all'omicidio di Giuseppe Ottaviano avvenuto a Scicli. Tre persone sono indagate nell'inchiesta e dovranno comparire davanti al giudice. La data è stata fissata nel procedimento giudiziario e riguarda l'esame delle posizioni degli indagati e l'eventuale convalida delle accuse. La vicenda ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica locale.

? Cosa sapere Udienza preliminare il 25 giugno a Ragusa per l'omicidio di Giuseppe Ottaviano a Scicli.. Tre indagati affrontano l'accusa di omicidio volontario aggravato per il delitto di maggio 2024.. Il 25 giugno prossimo, presso il Tribunale di Ragusa, si terrà l’udienza preliminare che deciderà il rinvio a giudizio per tre indagati coinvolti nell’omicidio di Giuseppe Ottaviano, avvenuto a Scicli nella notte tra l’11 e il 12 maggio del 2024. La vicenda, che ha scosso la tranquillità del territorio ragusano, vede coinvolti un uomo di 44 anni, già in carcere dal 5 novembre del 2025, e un ventisettenne. Entrambi i sospettati sono residenti a Scicli e affrontano l’accusa di omicidio volontario aggravato in concorso, oltre alla violazione di domicilio con aggravante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scicli, omicidio Ottaviano: udienza per i 3 indagati il 25 giugno Notizie correlate Scicli: omicidio Ottaviano, i Ris misurano distanze chiave e analizzano telecamera per ricostruire l’agguato.Scicli, 9 febbraio 2026 – I Ris dei Carabinieri sono tornati oggi in piazza Matteotti a Scicli per effettuare nuove misurazioni e rilievi davanti... Strage di Monreale, rinviati a giudizio i tre giovani dello Zen indagati: prima udienza l'8 giugnoSamuel Acquisto, Salvatore Calvaruso e Mattias Conti sono imputati con l'accusa di omicidio volontario.