Strage di Monreale rinviati a giudizio i tre giovani dello Zen indagati | prima udienza l' 8 giugno

Tre giovani sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di aver partecipato alla strage di Monreale. I nomi coinvolti sono Salvatore Calvaruso, di 19 anni, Samuele Acquisto, di 18, e Mattias Conti, di 19. La prima udienza del procedimento è fissata per l’8 giugno. I tre sono stati coinvolti nelle indagini legate all’evento che ha provocato diverse vittime e danni nella zona.

Samuel Acquisto, Salvatore Calvaruso e Mattias Conti sono imputati con l'accusa di omicidio volontario. Nella notte di follia tra il 26 e il 27 aprile del 2025 furono uccisi Salvo Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo Rinviati a giudizio Salvatore Calvaruso, 19 anni, Samuele Acquisto, 18 anni e Mattias Conti, 19 anni. Sono i tre giovani imputati per omicidio volontario per la strage di Monreale in cui furono uccisi, nella notte tra il 26 e il 27 aprile del 2025, Salvatore Turdo (23 anni), Massimo Pirozzo (25 anni) e Andrea Miceli (25 anni). I tre indagati sono accusati anche di aver ferito, sparando tra la folla, altri due giovani che hanno rischiato di rimanere uccisi in quella notte di follia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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