Scicli | omicidio Ottaviano i Ris misurano distanze chiave e analizzano telecamera per ricostruire l’agguato

Questa mattina a Scicli, i Ris dei Carabinieri hanno ripreso i rilievi in piazza Matteotti, davanti alla casa di Peppe Ottaviano. Gli uomini hanno misurato con precisione alcune distanze chiave e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l’agguato che ha portato alla morte del quarantenne il 12 maggio 2024. Le indagini continuano con l’obiettivo di fare luce su quei momenti e identificare eventuali complici o dettagli nascosti.

Scicli, 9 febbraio 2026 – I Ris dei Carabinieri sono tornati oggi in piazza Matteotti a Scicli per effettuare nuove misurazioni e rilievi davanti all’abitazione di Peppe Ottaviano, il quarantenne ucciso il 12 maggio 2024. L’attività investigativa si concentra sulla ricostruzione degli eventi che hanno portato all’omicidio e mira a individuare ulteriori elementi utili alla definizione del quadro indiziario. La piazza, cuore del centro storico di Scicli, è stata teatro di un sopralluogo propedeutico all’agguato, come emerso dalle indagini. I nuovi rilievi si concentrano sulla misurazione di alcune distanze, un dettaglio cruciale per comprendere la dinamica dell’evento criminale.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Ottaviano Uccidio Carabinieri indagano su Peppe Ottaviano: cerca i colpevoli dei Ris che lo hanno ucciso A pochi metri da piazza Matteotti, nel cuore del quartiere di Santa Croce, i carabinieri stanno lavorando per trovare i responsabili dell’omicidio di Peppe Ottaviano. David Rossi, anche i Ris puntano sull'omicidio Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ottaviano Uccidio Argomenti discussi: Scicli - Omicidio Ottaviano, i Ris tornano in città - Agosta ha un complice?; Omicidio Ottaviano a Scicli, tornano i Ris; Giallo di Scicli: il Ris torna nella casa di Peppe Ottaviano. Si scava ancora sul delitto di Via Manenti - Radio RTM Modica; Scicli - Droga. Spacciatore ai domiciliari, continuava a svolgere il suo 'lavoro'. Omicidio Ottaviano a Scicli, i Ris tornano nella casa per nuovi rilieviGiuseppe Peppe Ottaviano fu ucciso con estrema ferocia nella sua camera da letto. A dare l’allarme, quella domenica di maggio del 2024, fu una strana coincidenza logistica: la sua auto era stata ... quotidianodiragusa.it Omicidio Ottaviano a Scicli, tornano i RisOggi i rilievi del reparto speciale dei carabinieri sulla vicenda che ha già un presunto responsabile, il 43enne Gianni Agosta ... lasicilia.it https://corrierediragusa.it/2026/02/04/omicidio-ottaviano-a-scicli-i-carabinieri-del-ris-hanno-effettuato-una-nuova-attivita-investigativa-nellarea-vicina-alla-casa-del-delitto/ facebook Omicidio Ottaviano, i RIS tornano nella casa di via Manenti: l’inchiesta non è chiusa #scicli x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.