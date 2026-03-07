Nel programma televisivo di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, Mimmo, noto come pusher, è diventato un volto ricorrente, instaurando un dialogo con il conduttore. Durante la trasmissione, Del Debbio ha rivolto una domanda diretta a Mimmo, chiedendogli se desiderasse un cartello. La presenza del pusher nel programma è ormai consolidata, creando un confronto costante con il conduttore.

Lo spacciatore Mimmo è ormai diventato un ospite fisso di Dritto e rovescio, il programma televisivo di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Il tema? I posti di blocco e chi scappa dalle forze dell'ordine. "Chi non si ferma comunque a un posto di blocco è perché ha qualcosa da nascondere anche se rischia fino a cinque anni, comunque scappa perché.", ha spiegato la giornalista tra il pubblico dello studio. "Non è scappato - la replica di Mimmo -. Si è distratto, si è distratto. Lo sbirro doveva capire, i poliziotti dovevano capire. A uno che si è distratto va soltanto preso la targa e poi rintracciato dopo per non rischiare". "Quante volte è successo che i poliziotti si nascondono quando fanno posto di blocco? In provincia di Varese si nascondono - ha proseguito Mimmo -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio spiana il pusher: "Vuoi un cartello?"

