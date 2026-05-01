"Antonio, ti do del tu perché non sei in trasmissione. Nessy rischia molto, questo è un pazzo, un criminale, la segue. E rischia di fare una brutta fine o di perdere la figlia, che significa rimanere in vita ma perdere ma senza l'amore più grande". Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, si appella al ministro degli Esteri Antonio Tajani per seguire il caso di Nessy Guerra, cittadina italiana condannata in Egitto per adulterio e che ora teme di perdere la figlia di tre anni. "Questa giustizia egiziana così efficiente nei suoi confronti e che vorrebbe mettere lei in carcere, di questo bast***o che è in giro non si occupa?", domanda quindi il conduttore alla ragazza, in collegamento da una località segreta.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio sbotta sull'orrore islamico: "Bella porcata. Mi fa schifo!"

“Io ho il coltello in tasca”. Choc a Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio e studio gelati

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