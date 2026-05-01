Schianto tremendo con la moto Giovanni Simonini morto a 29 anni

Un incidente grave ha coinvolto una moto e ha causato la morte di un giovane di 29 anni. L’uomo, originario di Serravalle, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto, dove è deceduto nonostante i tentativi di soccorso. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota ufficialmente.

Aveva da poco compiuto 29 anni Giovanni Simonini, il giovane originario di Serravalle che nelle scorse ore ha drammaticamente perso la vita all’ospedale Santa Maria del Carmine a Rovereto, dove si è tentato il tutto per tutto per salvarlo a seguito di un incidente tremendo.Lo schiantoL’incidente.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Schianto sulla provinciale. Muore in moto a 29 anniPerde il controllo della moto lungo una curva e finisce violentemente sull’asfalto: muore un ragazzo di 29 anni. Morto a 23 anni nello schianto con la moto, il dolore di Capannori: “Non ci sono parole”Capannori (Lucca), 21 marzo 2026 – Era nato a Lammari il 23enne Mithum Sandeepa Perera Kuranage, morto nel terribile incidente avvenuto a Milano la... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Rovereto, schianto tremendo con la moto: Giovanni Simonini morto a 29 anni | 30 aprile; Terribile tragedia: si schianta in moto e muore a 29 anni. La vittima è Giovanni Simonini. Giovanni Simonini morto a 29 anni a Mori: fatale lo scontro tra la sua Honda e un’auto al ponte di RavazzoneErano poco dopo le 17 di ieri quando nei pressi del ponte di Ravazzone, a Mori, si è consumato l’ennesimo schianto su una strada che conosce troppo bene questo tipo di notizie. Giovanni Simonini, 29 a ... alphabetcity.it Terribile tragedia: si schianta in moto e muore a 29 anni. La vittima è Giovanni SimoniniROVERETO. E' il 29enne Giovanni Simonini la vittima del tragico incidente in moto avvenuto nella giornata di ieri (30 aprile) tra Rovereto e Mori, all'altezza del ponte di Ravazzone (Qui Articolo). L' ... ildolomiti.it Si schianta e muore a 29 anni: la vittima è Giovanni Simonini di Serravalle https://www.ladige.it/territori/vallagarina/2026/05/01/si-schianta-e-muore-a-29-anni-la-vittima-e-giovanni-simonini-di-serravalle-1.4354014 - facebook.com facebook