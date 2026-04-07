Schianto sulla provinciale Muore in moto a 29 anni

Un incidente mortale si è verificato questa mattina lungo una strada provinciale, coinvolgendo una moto. Un giovane di 29 anni ha perso il controllo del mezzo durante una curva e è finito contro il manto stradale, riportando ferite fatali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Perde il controllo della moto lungo una curva e finisce violentemente sull’asfalto: muore un ragazzo di 29 anni. Il drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri poco dopo le 17.20, lungo la Strada Provinciale 203, nel tratto che collega Noviglio alla frazione di Santa Corinna. Secondo le prime informazioni, il giovane stava percorrendo la provinciale in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo all’altezza di una curva, finendo fuori strada dopo una violenta sbandata. L’impatto con l’asfalto è stato estremamente violento e non ha lasciato scampo al motociclista, deceduto praticamente sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schianto sulla provinciale. Muore in moto a 29 anni Poliziotto fuori servizio muore in moto dopo lo schianto con una Volante sulla provinciale tra Bari e ModugnoUn poliziotto fuori servizio ha perso la vita in un incidente stradale mortale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 110,... Bogogno, schianto tra auto e moto sulla provinciale: morto un motociclista di 46 anniTragico incidente stradale nella serata di venerdì 27 marzo lungo la strada provinciale sp23, nel territorio di Bogogno, in provincia di Novara. Rimini incidente mortale sulla Marecchiese a Vergiano Temi più discussi: Schianto sulla provinciale 13. Muore 80enne; Schianto sulla provinciale. Muore in moto a 29 anni; Bogogno, schianto sulla provinciale SP 23 tra auto e moto: muore un 46enne; Grave incidente a Gravellona, un'auto si ribalta per strada: morta una persona. Schianto sulla provinciale, muore un 21enne della provincia di PaviaL’incidente è avvenuto sulla statale 229, all’altezza di Suno. Grave il conducente, il passeggero non ce l’ha fatta ... laprovinciapavese.gelocal.it Schianto sulla provinciale 13. Muore 80enneIncidente mortale sulla strada provinciale 13 vicino alla contrada Casa rossa in direzione di Andria. Coinvolte due auto, non c'è stato niente da fare per uno dei due conducenti, un uomo di 80 anni, ... rainews.it Schianto in moto a Cavour: morto un 46enne, grave una donna - facebook.com facebook Bimbo muore in schianto sull'autostrada, era in moto col padre x.com