Seriate scontro tra moto e auto fuori dall’Iper | in prognosi riservata centauro 72enne

Un incidente tra moto e auto ha coinvolto un centauro di 72 anni e una Lancia Y in via Dolomiti, a Seriate, nel primo pomeriggio di sabato. La vettura, che avrebbe dovuto svoltare a destra, ha invece girato a sinistra, sorprendendo lo scooter proveniente dalla direzione opposta. L’impatto ha provocato ferite gravi al motociclista, ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

L'INCIDENTE. L'impatto in via Dolomiti nel primo pomeriggio di sabato 21 febbraio. La Lancia Y, nonostante l'obbligo di svoltare a destra, avrebbe girato a sinistra, da dove stava sopraggiungendo lo scooter. Inevitabile il violento impatto. Coinvolte anche altre due auto. Il motociclista è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni. Indaga la polizia locale. Un motociclista di 72 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Papa Giovanni XXIII dopo essere rimasto coinvolto nello scontro con un'auto a Seriate, in via Dolomiti, a pochi passi dal supermercato Iper, nel primo pomeriggio di sabato 21 febbraio.