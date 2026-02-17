Cantù auto fuori controllo finisce contro un muro | strada chiusa all’alba

Alle prime luci dell’alba, alle 6.55 di oggi 17 febbraio, un’auto è uscita di strada in via Colombo a Cantù e si è schiantata contro un muro. La vettura ha perso il controllo e si è fermata contro il muro che delimita la carreggiata, bloccando la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per mettere in sicurezza la zona e prestare assistenza. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di recupero del veicolo.

Intervento di soccorso tecnico urgente all'alba a Cantù. Intorno alle 6.55 di oggi 17 febbraio un'auto è finita fuori strada in via Colombo, andando a sbattere contro un muro lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Il conducente è rimasto illeso. Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dell'auto, l'arteria è stata temporaneamente chiusa al transito, con inevitabili disagi alla circolazione nelle prime ore del mattino. Al termine dell'intervento la situazione è tornata alla normalità.