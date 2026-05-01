Schianto al Ventasso tra auto e moto | coppia gravissima

Oggi pomeriggio, al Ventasso, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto. L’impatto ha provocato gravi ferite alla coppia a bordo della moto, che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale. Le cause dello scontro sono ancora in fase di verifica da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Un violento incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi al Ventasso, dove un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.Ad avere la peggio una coppia di coniugi, rimasti gravemente feriti nell’impatto. Vista la criticità della situazione, i soccorsi hanno.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Schianto auto-camion a Boretto, ferito il parroco di VentassoBoretto (Reggio Emilia), Un sacerdote è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale accaduto poco dopo le 15 sulla Cispadana, alle porte di... Schianto tra auto e moto in via Diolo a Soragna: motociclista 53enne grave al MaggioreUn'auto e una moto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, mentre stavano percorrendo l'incrocio tra via Diolo e via Trieste a Soragna.