Schianto auto-camion a Boretto ferito il parroco di Ventasso

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio sulla strada Cispadana alle porte di Boretto, in provincia di Reggio Emilia. Un'auto e un camion sono entrati in collisione, provocando il ferimento grave di un sacerdote di Ventasso, che si trovava a bordo dell'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e trasportare il ferito in ospedale.

Boretto (Reggio Emilia), Un sacerdote è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale accaduto poco dopo le 15 sulla Cispadana, alle porte di Boretto. Per cause al vaglio della polizia stradale di Guastalla si è verificato un violento scontro frontale tra una Jeep Renegade condotto da don Piergiorgio Torreggiani, 74 anni, attualmente parroco in Appennino, nell’Unità pastorale di Ventasso. Stava probabilmente rientrando dalla Bassa – dove in passato è stato a lungo parroco a Pieve di Guastalla e a Luzzara – quando si è verificato lo scontro con un camion Scania che arrivava dalla direzione opposta. Forse un malore alla base dell’ invasione di corsia della vettura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

