Inizia la competizione di fioretto a Lima, dove undici atlete italiane hanno superato le qualificazioni. La giornata segue il ritmo delle qualificazioni maschili, con le fiorettiste italiane che si confermano tra le favorite. La manifestazione coinvolge atleti provenienti da vari paesi e si svolge in un clima di grande attesa. Le qualificazioni si sono concluse con un risultato positivo per le rappresentanti italiane.

Proprio come nella prima giornata nelle qualificazioni maschili, anche in quelle femminili l’Italia sfiora l’en plein al Gran Prix di fioretto in corso di svolgimento a Lima. Saranno undici le azzurre presenti nel tabellone principale, con gli assalti che si terranno domani. Già certe della presenza erano Martina Favaretto, Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Martina Sinigalia grazie allo loro posizione nel ranking mondiale. A raggiungere le compagne di squadra è stata subito Alice Volpi, protagonista di una fase a gironi perfetta, conclusa con sei vittorie in altrettanti assalti. Successivamente si sono qualificate Margherita Lorenzi, Matilde Molinari, Irene Bertini, Carlotta Ferrari e Aurora Grandis tramite gli assalti preliminari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, undici fiorettiste superano le qualificazioni nel Grand Prix di Lima

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