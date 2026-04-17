Scherma | sette spadiste in lizza per il tabellone principale al Grand Prix di Budapest

Si è appena conclusa la giornata di qualificazioni del Grand Prix di scherma a Budapest, capitale dell’Ungheria, dedicato alla disciplina della spada. Sette atlete italiane si sono qualificate per il tabellone principale, portando a termine una fase intensa di prove sulla pedana. Tre tra queste rappresentanti della Nazionale italiana sono riuscite a superare le qualificazioni e a conquistare il passaggio alla fase successiva della competizione.

Termina con la promozione di tre rappresentanti della Nazionale italiana la dura giornata di qualificazione da poco terminata sulla pedana di Budapest, capitale dell’Ungheria e teatro questo weekend del Grand Prix 2025-2026 di scherma, specialità spada. Grazie ad una positiva fase a gironi, Lucrezia Paulis ed Alessandra Bozza hanno raggiunto le colleghe Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Maria Kowalczyk (tutte dentro in virtù del ranking), rendendosi artefici di un percorso netto. E’ dovuta passare dai tabelloni poi Roberta Marzani, la quale ha completato il gruppo che domani si andrà a giocare gli assalti che contano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma: sette spadiste in lizza per il tabellone principale al Grand Prix di Budapest Notizie correlate Scherma: nove spadiste azzurre si qualificano per il tabellone principale al Grand Prix di DohaSaranno complessivamente nove le spadiste azzurre che saliranno in pedana domenica in quel di Doha, capitale del Qatar che ospita questo fine... Leggi anche: Scherma: nove spadisti si qualificano per il tabellone principale al Grand Prix di Doha Contenuti utili per approfondire Si parla di: Mondiali Giovani di Rio 2026 – Le spadiste azzurrine Testa, Costantini e Paulis si fermano agli ottavi di finale. Scherma, Grand Prix di fioretto 2026 su SkyLe emozioni della scherma mondiale nella Casa dello Sport. Le fasi finali del Grand Prix di fioretto 16^ Trofeo Inalpi in diretta da Torino su Sky e NOW. Sabato 7 febbraio dalle 18.00 su Sky Sport Max ... sport.sky.it Tre giorni con i più grandi fiorettisti«Dietro questo evento c’è la storia». Ha ragione l’assessore allo sport di Torino, Mimmo Carretta: il Grand Prix di scherma Trofeo Inalpi, che richiama in città nel weekend i migliori interpreti ... torino.repubblica.it