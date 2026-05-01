scassinava le slot con la compagna cinquantenne fanese arrestato in spagna ed estradato deve scontare la condanna a 7 anni e 7 mesi

Un uomo di cinquant'anni, residente in zona, è stato arrestato in Spagna e successivamente estradato in Italia per aver partecipato a una serie di furti ai danni di slot machine. Con la compagna, aveva preso di mira i locali, chiamando le forze dell'ordine per simulare un furto, mentre in realtà erano loro stessi a scassinare le macchine per ottenere denaro. Deve scontare una condanna di sette anni e sette mesi di carcere.

FANO Chiamavano le forze dell’ordine dicendo che c’era stato un furto nel locale. Ma erano gli stessi gestori a scassare le slot machine per prendere i soldi. Uno di loro, resosi irreperibile dopo la condanna definitiva, è stato rintracciato in Spagna, arrestato ed estradato. Indagò il commissariato Tutto trae origine da un’indagine del commissariato di polizia nei confronti di due italiani di 50 anni, lei titolare a suo tempo del Miky’s Coffee di Fano, e il compagno, Giuseppe Faenza, già all’epoca risultati irreperibili per vari mesi ma poi ritrovati in Spagna dopo una serie di ricerche internazionali. Secondo l’accusa i due, assieme a un ucraino di 46 anni e un senzatetto campano di 68 anni, sarebbero stati protagonisti di sei furti per un importo complessivo di oltre 13.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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