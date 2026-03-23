Arrestato dalla Polizia di Stato Giuseppe Sciacca, 45enne di Catania ritenuto vicino all’area anarchica, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso lo scorso 13 marzo dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Torino. Il provvedimento scaturisce da una sentenza definitiva pronunciata dalla Corte di Assise d’Appello del capoluogo piemontese, confluita nella determinazione delle pene concorrenti del settembre 2025. Sciacca deve scontare una pena complessiva di 4 anni e 5 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 17mila euro. Già noto alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti, l’uomo era stato arrestato nel 2019 dalla Digos di Torino nell’ambito dell’operazione Scintilla, per reati legati alla fabbricazione, detenzione e porto di materiale esplosivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Catania: deve scontare 4 anni e 5 mesi, arrestato anarchico

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