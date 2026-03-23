Arrestato dalla Polizia di Stato Giuseppe Sciacca, 45enne di Catania ritenuto vicino all’area anarchica, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso lo scorso 13 marzo dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Torino. Il provvedimento scaturisce da una sentenza definitiva pronunciata dalla Corte di Assise d’Appello del capoluogo piemontese, confluita nella determinazione delle pene concorrenti del settembre 2025. L’uomo deve scontare una pena complessiva di 4 anni e 5 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa pari a 17mila euro. Già noto alle forze dell’ordine e gravato da numerosi precedenti, Sciacca era stato arrestato nel 2019 dalla Digos di Torino nell’ambito dell’operazione “Scintilla”, per reati legati alla fabbricazione, detenzione e porto di materiale esplosivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Catania, anarchico arrestato: deve scontare 4 anni e 5 mesi

Articoli correlati

Catania: deve scontare 4 anni e 5 mesi, arrestato anarchicoArrestato dalla Polizia di Stato Giuseppe Sciacca, 45enne di Catania ritenuto vicino all’area anarchica, in esecuzione di un ordine di carcerazione...

Arrestato a Catania l’anarchico Giuseppe Sciacca: dovrà scontare oltre 4 anni di carcereABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia di Stato La Polizia di Stato di Catania ha eseguito l’arresto dell’anarchico Giuseppe Sciacca, in...

Contenuti e approfondimenti su Catania anarchico arrestato deve...

Temi più discussi: Arrestato esponente anarchico a Catania, deve scontare 4 anni; La stretta dell’antiterrorismo: arrestato un altro bombarolo; Rieti, sequestrato gasolio agricolo illecito: denunciato un falso beneficiario -; Arrestato esponente anarchico a Catania, deve scontare 4 anni.

Arrestato esponente anarchico a Catania, deve scontare 4 anniCATANIA (ITALPRESS) - La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un esponente anarchico, in esecuzione di un ordine di carcerazione legato a una condanna ... italpress.com

Catania: anarchico in carcere per scontare condannaArrestato a Catania l’anarchico Giuseppe Sciacca: deve scontare oltre quattro anni di carcere. La Polizia di Stato ha eseguito un ordine di carcerazione emesso il 13 marzo dalla Procura generale press ... rainews.it

La Digos della Questura di Catania ha arrestato Giuseppe Sciacca, 47 anni, ritenuto esponente di spicco dell'area anarchica in cui è noto come il 'bombarolo', in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 13 marzo dalla Procura generale di Torino. De facebook

Buongiorno dalla cattedrale di Sant' Agata a Catania #essercisempre #23marzo x.com