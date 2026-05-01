L'allenatore della squadra di basket ha comunicato che la Vuelle non potrà utilizzare il proprio impianto durante i playoff. La decisione riguarda la disponibilità del palazzetto per le partite che si svolgono nelle fasi finali della stagione. La squadra dovrà quindi trovare una soluzione alternativa per le gare in programma, poiché l'impianto abituale non sarà accessibile in quel periodo.

? Cosa sapere Sergio Scariolo segnala l'impossibilità per la Vuelle di usare il palazzetto durante i playoff.. Il trasferimento delle partite a Jesi penalizza il fattore campo per il ritorno in Serie A.. Sergio Scariolo ha espresso un profondo rammarico da Madrid riguardo l’impossibilità per la Vuelle di utilizzare il proprio palasport durante i playoff, una decisione che colpisce duramente la squadra nel momento in cui deve lottare per il ritorno in serie A. Il tecnico del Real, che porta con sé il ricordo dello scudetto biancorosso ottenuto insieme a Roberto Fiaccarini, ha analizzato con amarezza la situazione che sta vivendo il basket pesarese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scariolo: il rischio per la Vuelle senza il proprio palazzetto

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