Scandalo del plasma | Falle nella gestione Relazione in Procura

Da ilrestodelcarlino.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta regionale ha inviato la relazione finale sull’indagine relativa allo scandalo del plasma alle autorità giudiziarie e di controllo. La documentazione è stata trasmessa alla Procura di Ancona, alla Corte dei Conti, al ministero della Salute e ai carabinieri del Nas. La relazione evidenzia delle falle nella gestione delle pratiche legate al settore. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui contenuti specifici del documento.

Scandalo del plasma, la giunta Acquaroli imprime una svolta decisiva e dai risvolti pesanti: l’invio immediato della relazione conclusiva del nucleo ispettivo alla Procura di Ancona, alla Corte dei Conti, al ministero della salute e ai carabinieri del Nas. L’obiettivo è di fare piena luce su eventuali profili di responsabilità penale e sul possibile danno erariale legato all’eliminazione delle sacche di sangue. La commissione di verifica, istituita il 25 marzo dal Dipartimento salute per analizzare i processi del Dirmt (Dipartimento regionale di medicina trasfusionale) e della Sod Medicina Trasfusionale, è composta da quattro professionisti delle Ast marchigiane: Massimo Mazzieri (Ancona), Edoardo Berselli (Pesaro e Urbino), Antonio Canzian (Ascoli, direttore pro tempore del Dirmt) e Marianna Catalini (Ascoli).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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