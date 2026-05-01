Scandalo del plasma | Falle nella gestione Relazione in Procura

La giunta regionale ha inviato la relazione finale sull’indagine relativa allo scandalo del plasma alle autorità giudiziarie e di controllo. La documentazione è stata trasmessa alla Procura di Ancona, alla Corte dei Conti, al ministero della Salute e ai carabinieri del Nas. La relazione evidenzia delle falle nella gestione delle pratiche legate al settore. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui contenuti specifici del documento.

Scandalo del plasma, la giunta Acquaroli imprime una svolta decisiva e dai risvolti pesanti: l’invio immediato della relazione conclusiva del nucleo ispettivo alla Procura di Ancona, alla Corte dei Conti, al ministero della salute e ai carabinieri del Nas. L’obiettivo è di fare piena luce su eventuali profili di responsabilità penale e sul possibile danno erariale legato all’eliminazione delle sacche di sangue. La commissione di verifica, istituita il 25 marzo dal Dipartimento salute per analizzare i processi del Dirmt (Dipartimento regionale di medicina trasfusionale) e della Sod Medicina Trasfusionale, è composta da quattro professionisti delle Ast marchigiane: Massimo Mazzieri (Ancona), Edoardo Berselli (Pesaro e Urbino), Antonio Canzian (Ascoli, direttore pro tempore del Dirmt) e Marianna Catalini (Ascoli).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Jane Austen's Persuasion | Deep Dive Omnibus Series Notizie correlate Nas in ospedale per lo scandalo del plasma scaduto. E in Procura ora c’è un espostoAncona, 26 marzo 2026 – Lo scandalo del plasma nelle Marche entra in una fase cruciale con l’intervento diretto dei Nas. Circa 1600 sacche di plasma finite nella spazzatura: scoppia lo scandalo all'ospedale di TorretteANCONA – Oltre 1600 sacche di plasma prelevato dai donatori gettate via, invece di essere utilizzate per ricerca, farmaci o trasfusioni. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Scandalo sangue nelle Marche, indaga anche l'ISS: Incidente grave, plasma conservato a temperatura non conforme. Scandalo del plasma: Falle nella gestione. Relazione in ProcuraScandalo del plasma, la giunta Acquaroli imprime una svolta decisiva e dai risvolti pesanti: l’invio immediato della relazione conclusiva del nucleo ispettivo alla Procura di Ancona, alla Corte dei Co ... ilrestodelcarlino.it Scandalo del plasma, emergono nuove mail. Mastrovincenzo e Catena (Pd): «Governatore e assessore sapevano da tempo»ANCONA - Lo scandalo delle sacche di plasma buttate nelle Marche si intreccia con altre mail interne affiorate nelle scorse ore dove il direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, dottor ... corriereadriatico.it