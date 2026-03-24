Circa 1600 sacche di plasma finite nella spazzatura | scoppia lo scandalo all' ospedale di Torrette

A Torrette, un episodio ha portato alla scoperta di oltre 1600 sacche di plasma prelevato dai donatori che sono state scartate e gettate nella spazzatura. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla gestione dei materiali biologici presso l’ospedale, senza che siano stati forniti finora dettagli ufficiali sulle ragioni di questa decisione. La vicenda ha suscitato attenzione tra le autorità sanitarie e le associazioni di settore.

ANCONA – Oltre 1600 sacche di plasma prelevato dai donatori gettate via, invece di essere utilizzate per ricerca, farmaci o trasfusioni. È quanto emerge dall’inchiesta di Fanpage, che pone l’indice sul maxi spreco di prezioso materiale biologico che si sarebbe verificato presso l'Officina trasfusionale dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche di Torrette di Ancona, a causa del mancato congelamento nelle 24 ore successive al prelievo. A quanto emergerebbe, la vicenda trarrebbe origine da un “bug” nella catena di approvvigionamento, che sarebbe da ricercarsi nella saturazione degli spazi di stoccaggio e l’impossibilità pertanto di effettuare in tempi utili la lavorazione e il congelamento delle unità in arrivo, anche in considerazione di un numero a quanto sembra non adeguato di personale tecnico. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Circa 1600 sacche di plasma finite nella spazzatura: scoppia lo scandalo all'ospedale di Torrette Articoli correlati Leggi anche: Avis, nel 2025 numeri importanti nella raccolta sacche di sangue e plasma: i dati Sacche di plasma sprecate dopo i prelievi, polemica nelle MarcheGettate nella spazzatura sacche di plasma che avrebbero dovuto essere destinate alla ricerca, alla produzione di farmaci o alle trasfusioni Nel...