Nas in ospedale per lo scandalo del plasma scaduto E in Procura ora c’è un esposto

I Nas sono entrati in azione negli ospedali delle Marche per un’indagine sul plasma scaduto. Contestualmente, è stato presentato un esposto presso la Procura, che ha avviato verifiche sulla gestione e sulla sicurezza dei prodotti ematici. Le autorità sanitarie stanno analizzando i materiali e le procedure adottate, mentre le indagini sono in corso per accertare eventuali irregolarità.

Ancona, 26 marzo 2026 – Lo scandalo del plasma nelle Marche entra in una fase cruciale con l’intervento diretto dei Nas. I militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità si sono attivati per fare piena luce su una gestione che appare costellata di possibili incongruenze documentali: gli uomini dell’Arma, insieme ai membri della commissione di verifica istituita dalla Regione, hanno raggiunto ieri mattina la direzione generale dell’ospedale Torrette di Ancona. La visita ha toccato anche il Centro trasfusionale e, sebbene al momento non siano stati effettuati sequestri, l’attività ispettiva punta a cristallizzare lo stato dei fatti. La pressione giudiziaria, le ipotesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nas in ospedale per lo scandalo del plasma scaduto. E in Procura ora c’è un esposto Articoli correlati Circa 1600 sacche di plasma finite nella spazzatura: scoppia lo scandalo all'ospedale di TorretteANCONA – Oltre 1600 sacche di plasma prelevato dai donatori gettate via, invece di essere utilizzate per ricerca, farmaci o trasfusioni. Sacche di plasma buttate nelle Marche, carabinieri del NAS all’ospedale Torrette dopo la denuncia di Fanpage.itI carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità si sono attivati per fare piena luce sulla gestione di migliaia di sacche di plasma raccolte dai... Una selezione di notizie su Nas in ospedale per lo scandalo del... Temi più discussi: Lo scandalo delle sacche di plasma buttate, i Nas all'ospedale di Torrette: presi atti e documenti per le indagini; Ispezioni Nas in mense di ospedali ed Rsa, 18 sanzioni in Campania; Nas in ospedale per lo scandalo del plasma scaduto. E in Procura ora c’è un esposto; Completati gli interventi nella cucina dell'ospedale di lanciano: vertice per la riapertura [FOTO]. Nas in ospedale per lo scandalo del plasma scaduto. E in Procura ora c’è un espostoI carabinieri in ospedale insieme ai membri della commissione d’inchiesta regionale. Si dimette il direttore del sistema trasfusionale. I soldi spesi per acquistare sacche all’estero ... ilrestodelcarlino.it Lo scandalo delle sacche di plasma buttate, i Nas all'ospedale di Torrette: presi atti e documenti per le indaginiANCONA Sullo scandalo delle sacche di plasma andate sprecate nella rete trasfusionale che fa capo all’ospedale regionale di Torrette si sono accesi i fari un po’ di chiunque. corriereadriatico.it Napoli, allarme epatite A: controlli dei NAS nelle pescherie In queste settimane tutta la filiera ittica del napoletano è sotto osservazione per i casi di Epatite A dovute all'assunzione di mitili crudi. Solo nell'ultima settimana, a Napoli ci sono state 15 ispezioni da p - facebook.com facebook ULTIM'ORA Farmacia abusiva in casa a #Foggia, blitz del NAS: sequestrate oltre 3mila confezioni di medicinali x.com