A Caserta si è verificata una doppia vicenda che coinvolge un medico aggredito da un cane e delle porte chiuse, suscitando polemiche sul funzionamento del sistema sanitario locale. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità, portando alla ribalta questioni legate alla sicurezza e alla gestione delle strutture sanitarie nella provincia. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di discussione sulla tutela di medici e pazienti.

Una doppia vicenda che fa discutere e che mette sotto accusa il sistema sanitario della provincia di Caserta. In una cittadina del territorio, Cellole, l’ex direttore sanitario Ernesto Maria Verrengia è stato aggredito da un cane, riportando ferite che necessitavano assistenza medica. Ma è dopo l’attacco che la situazione si è complicata ulteriormente. Tra ambulatori chiusi e difficoltà nel ricevere cure tempestive, il medico ha deciso di passare alle vie legali. Una storia che solleva interrogativi concreti sull’organizzazione dei servizi sanitari nei giorni festivi. Il protagonista della vicenda è Ernesto Maria Verrengia, ex direttore sanitario del reparto di psichiatria dell’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che ha raccontato di essere stato improvvisamente azzannato da un cane.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Scandalo a Caserta, medico aggredito da cane: “Porte chiuse”

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