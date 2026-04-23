Trivigno 50enne aggredito mortalmente da un cane

Un uomo di circa 50 anni è deceduto nel pomeriggio di oggi nella zona di Trivigno, nel comune di Tirano. La vittima è stata aggredita da un cane e l’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo l’allarme ricevuto alle 15. La dinamica dell’accaduto e le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Sono in corso le verifiche da parte delle autorità competenti.

È ancora avvolta da molti punti da chiarire la morte di un uomo di circa 50 anni avvenuta nel pomeriggio di oggi nella zona di Trivigno, nel comune di Tirano, dove l’uomo sarebbe stato aggredito da un cane: l’allarme è scattato alle 15.22, sul posto sono intervenuti i sanitari, giunti in loco con.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Aggredito in strada da un cane fuori controllo: paura e ferite per un uomoTempo di lettura: 2 minutiUn episodio che riporta al centro il tema della sicurezza urbana e della gestione degli animali domestici si è verificato... Uboldo, cane aggredito da pitbull: si cerca il padroneCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a...