Quest’anno torna il Concertone del Primo Maggio a Roma, che si svolge come di consueto in piazza San Giovanni in Laterano. L’evento è uno dei principali appuntamenti musicali della Festa dei Lavoratori e coinvolge vari artisti, che si esibiscono secondo un ordine stabilito. L’evento attira ogni anno un ampio pubblico e rappresenta un momento di celebrazione e musica in città.

Torna anche quest’anno il Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, uno degli appuntamenti musicali più attesi della Festa dei Lavoratori. L’evento è organizzato da iCompany e promosso da CGIL, CISL e UIL, con la direzione artistica di Massimo Bonelli. L’edizione 2026 va in onda oggi, venerdì 1° maggio, in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia, con una lunga maratona di musica, parole e impegno sociale. La diretta televisiva del daytime parte alle 15.15, mentre il prime time riprende dopo la pausa dei telegiornali e prosegue fino a circa 00.15. Il tema del Concertone Primo Maggio 2026. Il tema scelto per il Concertone del Primo Maggio 2026 è: “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Scaletta del Concertone del Primo Maggio a Roma. Ecco l’ordine di uscita dei cantanti

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