Il concerto del Primo Maggio 2026 si svolge come ogni anno a Roma, nella zona di San Giovanni, con la diretta trasmessa su Rai 3. La scaletta prevede l’ordine di esibizione degli artisti e dei gruppi musicali che si esibiranno durante l’evento. La manifestazione si svolge in una giornata caratterizzata da musica dal vivo e partecipazione pubblica, con un programma che si conclude nel tardo pomeriggio.

Qual è la scaletta (ordine d’uscita) del Concerto del Primo Maggio 2026, in programma oggi, 1 maggio, a Roma e in diretta tv su Rai 3? Il concertone si svolge come da tradizione a San Giovanni. La conduzione è di Pierpaolo Spollon e Arisa. Di seguito la scaletta completa per l’evento musicale in programma dalle ore 15,15 alle ore 00,15: Abbiamo visto la scaletta (ordine d’uscita) del Concerto del Primo Maggio 2026 (Concertone), ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Per chi non potrà essere a San Giovanni, sono diverse le modalità per seguire il Concertone. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3 (dalle ore 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Concerto primo maggio 2026: la scaletta (ordine d’uscita) del Concertone

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